Los encargados de la «tarea difícil» y la «responsabilidad» de que el Globo de Betanzos vuele cada año y «perdure en el tiempo», en palabras de la responsable de la parte técnica, Pilar Pita, han tenido su homenaje este domingo. Doce personas «imprescindibles» en la elaboración y el vuelo del aerostato recibieron un reconocimiento en la sala capitular del Concello, la «más noble», apuntó la alcaldesa y presidenta del patronato de la Fundación Globo de San Roque, María Barral, que presidió el acto de homenaje a los voluntarios, al mediodía, flanqueada por Emilio y Jaime Pita, junto a otros integrantes del patronato y a representantes de la Corporación municipal.

Homenaje a doce «imprescindibles» del Globo: «Por y para Betanzos»

Tino Tomé, Rocío Manso, Eugenio García, Miguel Rodríguez Galán, Suso Carro, Sito Miramontes, Sergio Abeledo, Jesús Pita, Manel Carro, Ángel Carro y Juan Carlos Rodríguez recibieron, junto a Pilar Pita, el reconocimiento y sendos pines de plata con la forma del Globo. Para varios de ellos, las tareas de la confección del aerostato símbolo de Betanzos están incrustadas como una tradición de cada verano, de junio a agosto, desde la infancia.

«De niño, cuando me llevaban a verlo desde la carretera, siempre me pareció impresionante», recuerda Miguel Rodríguez Galán. Tiene 55 años y, aunque ahora vive en A Coruña, vuelve cada verano a las tareas en las que se introdujo a los 8. «Se hacía en el Liceo y los niños andábamos por allí», cuenta. También a los 8 empezó Tino Tomé, que recuerda sus inicios en el cine Alfonsetti. «Y con el tiempo vas cogiendo maña», comenta. Hoy, a sus 47 años, hace 20 que su pareja, Rocío Manso, se apuntó junto a él.

El acto se celebra después del que, para Pilar Pita, fue «el Globo más emotivo», y no solo por coincidir con el 150º aniversario desde que Claudino Pita tomó las riendas de la barquilla. «Gracias al equipo: ponemos nuestro esfuerzo con papel y engrudo. Gracias a todos por conseguir que todo haya sido tan emotivo. Por el Globo. Por y para San Roque. Por y para Betanzos».

Tras el acto, en la plaza de la Constitución se lanzó una pequeña réplica del Globo. Como broche, Barral invito a «brindar por la continuidad, por los 12 homenajeados y por el pasado, el presente y el futuro» del Globo.