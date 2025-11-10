Susto por un choque en una gasolinera
La colisión de un coche contra una jaula de almacenamiento de bombonas de gas butano de una gasolinera de Oleiros obligó a los bomberos a activar el protocolo antiexplosiones. El accidente se registró este domingo al mediodía y finalmente quedó en un susto.
