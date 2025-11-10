Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto por un choque en una gasolinera

La colisión de un coche contra una jaula de almacenamiento de bombonas de gas butano de una gasolinera de Oleiros obligó a los bomberos a activar el protocolo antiexplosiones. El accidente se registró este domingo al mediodía y finalmente quedó en un susto.

