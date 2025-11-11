Abegondo convoca las ayudas a estudios y a deportistas

El Concello de Abegondo convoca sus ayudas a los estudios y a deportistas de alto interés municipal. El Ayuntamiento abre este martes, día 11, el plazo para solicitar ambas bolsas, para el curso 2025-2026 y para este año, respectivamente. La cuantía destinada es de 30.000 euros a cada línea de ayudas.

Las becas de estudios pueden solicitarse hasta el día 1 de diciembre. En el caso de Infantil, Primaria y Secundaria, las ayudas estarán dirigidas a la compra de material, mientras que para Bachillerato, FP, títulos universitarios y otros estudios postobligatorios, se dedican a desplazamientos.

Las ayudas a deportistas de alto interés municipal pueden pedirse hasta el lunes 24 de noviembre, incluido. Estas prestaciones buscan apoyar la práctica y el rendimiento deportivo, así como la participación en competiciones oficiales.