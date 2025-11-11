Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abre el plazo para el Concurso de Postais de Nadal de Bergondo

Bergondo

El Concello de Bergondo ha abierto el plazo para participar en el XII Concurso de Postais de Nadal. La iniciativa está dirigida a todas las personas empadronadas en el municipio que cursen sus estudios en alguno de sus centros educativos. El curso cuenta con cuatro categorías. Los participantes optan a premios de 80 euros en vales de compra. Las bases completas pueden consultarse en la web municipal.

TEMAS

