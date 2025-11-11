Alternativa urge proyectos para el POS al «Gobierno golpista» de Carral
Carral
Alternativa dos Veciños de Carral denuncia «los retrasos» en el Plan de Obras POS de la Diputación. «El Gobierno golpista de Carral tendrá que volver a presentar proyectos viables», sostiene la formación y afirma que la institución denegó un proyecto de gradas en el polideportivo de Carral —que en su día impuso la oposición al Gobierno de Alternativa— con un informe negativo y que ha dado un nuevo plazo.
