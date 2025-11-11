Arteixo desvela las fotografías del calendario municipal 2026
Arteixo
El Concello de Arteixo empezará a desvelar a partir de este martes, 11 de noviembre, las fotografías del calendario municipal de 2026. Las imágenes han sido seleccionadas a través del concurso Arteixo no tempo. Son doce fotografías que capturan el paso del tiempo en este municipio. El Concello irá anunciando en sus redes sociales los nombres de los ganadores.
