Cerceda licita por 1,7 millones el suministro eléctrico local

El Ayuntamiento de Cerceda ha sacado a licitación por 1,7 millones de euros el contrato para el suministro de energía eléctrica de sus instalaciones y del alumbrado público. Las ofertas podrán presentarse hasta el 12 de diciembre.

El contrato tendrá un plazo de ejecución de un año, asegurando el suministro eléctrico en dependencias municipales y en todo el sistema de alumbrado público. Esta licitación forma parte de los esfuerzos del Ayuntamiento para mantener la eficiencia de los servicios municipales y garantizar la correcta iluminación urbana.

Este contrato forma parte de las medidas del Ayuntamiento para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios municipales y mantener la iluminación urbana en óptimas condiciones.