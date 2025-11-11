Científicos denuncian que el banco de semillas en Mabegondo sigue inacabado y con goteras

Investigadores del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) denuncian que el Banco de Xermoplasma, creado para garantizar la conservación y promover la investigación de más de 4.000 semillas autóctonas, continúa inacabado y «se encuentra cada vez más deteriorado», cerca de dos años después de que la Xunta diera por finalizada la construcción. El recinto, aseguran científicos del centro abegondés, «lejos de estar operativo», se encuentra «vacío, sin servicio de datos, con goteras, cámaras que no sirven para su cometido y con laboratorios y parte de la nave aún sin construir». La Consellería de Medio Rural ha hecho público en los últimos que en los presupuestos de 2026 se incluye una partida para finalizar el Banco de Xermoplasma.

Los investigadores, que ya habían denunciado el «abandono» del CIAM y en los últimos días alertaron de la salida de seis investigadores por la «situación insostenible» del centro, detallan que parte del edificio del Banco de Xermoplasma no terminó de obrarse ni dotarse de equipamientos y que las cámaras para la conservación de las semillas que se compraron e instalaron no sirven. «No son adecuadas para el fin previsto, ya que solo disponen de control de temperatura y carecen de control de humedad relativa, un requisito esencial para garantir la viabilidad y conservación a largo plazo del material vegetal», explican. «Es necesario readaptar o sustituir las cámaras actuales por sistemas que permitan un control combinado de temperatura y humedad, conforme a las condiciones técnicas de un verdadero banco de germoplasma», aseguran.

Los otros dos módulos, afirman, han quedado inacabados. En el área de trabajo y zona de vestuarios «actualmente solo está terminada la parte de vestuarios» y el área de trabajo, que debía incluir una sala de recepción de muestras con acceso para tractores, un pequeño secadero y una sala de juntas, no fue ejecutada ni es operativa». En el módulo previsto para laboratorios de análisis y preparación de muestras «no existe ninguna construcción ni acondicionamiento», precisan los investigadores en un comunicado.

La Consellería ha anunciado en los últimos días, también, que en el próximo ejercicio se darán los primeros pasos para implantar un nuevo laboratorio de seguridad biológica de nivel 3, «principalmente para el estudio y control de enfermedades bacterianas y virológicas en el ámbito ganadero».