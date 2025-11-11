Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte de agua en varias zonas de Cerceda

La empresa Espina&Delfín avisa que,debido a la mejora en la red abastecimiento, habrá cortes en el suministro de auga durante este martes, 11 de novembro, en la zona de Vilar,Viris, Tourio, Redondelo y Penzo,en horario de 9.00 a 13.00.

