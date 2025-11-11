Encuentro con una concejala y experta en género de Ramala

La concejala de Ramala y experta en género Hanan Kaoud visitará este martes el Concello de Culleredo para un encuentro. La iniciativa lleva por título Visita ao Norte. A voz resiliente das mulleres palestinas y está promovida por el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

El acto está programado para las 12.00 en la Casa do Concello cullerdense. El encuentro forma parte de la programación especial por la conmemoración del 25-N del Ayuntamiento, que este año lleva como lema y hashtag en redes #OSilencioTaménMata.