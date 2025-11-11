Una exposición de tres artistas se exhibe en Vila Concepción

Gosia Trebacz, Mercedes Touzon y Chelo Facal muestran en la Casa da Cultura Vila Concepción, en O Seixal, su exposición ART TFT. Conexión. La muestra, que se inauguró este sábado, está abierta al público. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00; los lunes, martes y jueves, también de 17.00 a 20.00, y el sábado día 15 de este mes, de 10.00 a 13.00.