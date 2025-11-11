Un «mapeo del miedo» y rutas en femenino en el 25-N de Betanzos

Betanzos tiene lista su programación de actividades con motivo del 25-N. Entre otras iniciativas, el Concello ha encargado a la Cooperativa Rexenerando la realización de un «mapeo del miedo» para identificar las zonas que puedan suponer un riesgo para las mujeres. Este mapa se realizará mediante una indagación colectiva los días 20 y 26. El programa incluye también charlas a escolares y «rutas en femenino».