Obras para mejorar la seguridad vial desde A Coruña a Arteixo

La Diputación de A Coruña ha sacado a licitación la redacción del proyecto para mejorar la seguridad vial y accesibilidad en carreteras que van de O Birloque, en A Coruña, hasta Arteixo, pasando por Uxes, y Cabanas.

El plazo para su redacción es de cuatro meses, con un presupuesto de 35.652 euros, con IVA incluido.

Según el pliego, los tramos que se van a renovar disponen actualmente de una sección con carriles estrechos, con zonas donde faltan aceras o sendas habilitadas para el paso de peatones y otros puntos donde estas aceras no están habilitadas para un itinerario peatonal accesible.

El Concello de A Coruña presentó esta propuesta a la Diputación, con el fin de hacer obras en la carretera DP-0512, de O Birloque a Arteixo por Uxes, y la DP-3004, a Cabanas. Se implantará el carril bici y se crearán sendas peatonales accesibles. Los trabajos también permitirán lograr unas mejores condiciones de visibilidad. El proyecto se dividirá en dos fases para que las obras se puedan ejecutar de forma independiente.

Para evitar afecciones al tráfico durante el desarrollo de las obras, el adjudicatario del contrato deberá analizar la posibilidad o necesidad de efectuar desvíos por itinerarios alternativos.

El proyecto deberá contar con una memoria que incluirá una descripción de las necesidades a satisfacer, así como una descripción y justificación de la solución adoptada. También formará parte de su contenido una exposición de la situación previa y los antecedentes, de todo tipo, existentes, así como los factores que se han tenido en cuenta: económicos, sociales, administrativos, técnicos o estéticos. Se tendrá que tener en cuenta la posible afección al patrimonio y, en caso de que exista, las medidas a adoptar.

Las empresas interesadas en la redacción de este proyecto podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de noviembre, según el anuncio de la Diputación.