Oleiros ocupará en enero los solares de la senda de Naval hasta Canide

El Concello de Oleiros iniciará los pagos a los expropiados por los terrenos de la senda peatonal desde la playa de Naval hasta Canide para poder ocuparlos en enero. Son un total de 61 parcelas y conllevarán un desembolso de 225.753 euros.

Según un decreto de Alcaldía, el pago se realizará a partir del jueves 11 de diciembre a las 10.00 horas. Las parcelas afectadas quedarían ocupadas finalmente el 15 de enero de 2026.

El Concello planea invertir 1,035 millones de euros en 2026 para las obras de acceso de la senda peatonal y ciclista. Esta tendrá una longitud de 2,5 kilómetros y comenzará en la playa del puerto de Naval, pasará por Os Tarreos y desde ahí al parque de Canide. Este trayecto supone ampliar los caminos por el litoral, creando una única ruta desde Santa Cruz hasta Mera. La intervención está presupuestada por 2,070 millones de euros, la mitad para ejecutar durante el 2026 y a la otra mitad a utilizarse en el 2027, según detallan las cuentas municipales.

El Concello tuvo que ajustar parte del trazado a petición del Instituto de Estudios do Territorio de la Xunta, que pidió reducir la anchura de la senda, además de eliminar el tramo de Punta de Boi de Canto, para alejar el camino del acantilado y obligar a que pasara por el interior.