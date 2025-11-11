Los padres del colegio Ría do Burgo en Culleredo protestan por la falta de especialistas: "Hay niños que están quedando sin tener la ayuda que necesitan"

La comunidad educativa del colegio Ría do Burgo, en Culleredo, se concentró este martes ante el centro para reclamar más profesorado, especialmente más especialistas para atender a los alumnos con necesidades especiales.

Lorena Anidos, miembro de la junta ejecutiva de la Anpa, señala que este curso hay un docente menos de Pedagogía Terapéutica (PT), algo que la dirección del centro reclamó ante la consellería de Educación para restaurar. “La respuesta de la consellería es que para el número de alumnos que hay en el colegio, 384, teníamos el número de profesores que nos correspondía”, afirma Anidos, pero critica que esta ratio “tendría que ser en relación con los niños con necesidades especiales”.

“Hay un alto porcentaje de niños con necesidades especiales, de hecho un 10% son necesidades graves y al recortar esto hay muchos niños que se quedan sin atender”, dice esta madre. Desde la entidad señalan que ahora mismo solo se están atendiendo a estos casos más graves “porque no hay horas para los demás”. Para la Anpa, la situación ideal sería que les restauraran la plaza del docente y que, a mayores, enviaran un especialista más para poder tratar al resto de alumnos.

La falta de especialistas no es el único problema en el centro. Anidos explica que como el equipo directivo está formado por maestras de Educación Infantil, también se necesitaría un profesor más para cubrir la demanda. “Hay niños que están quedando sin tener la ayuda que necesitan por derecho”, denuncia.

Desde la consellería de Educación señalan que el colegio “cuenta con todo el profesorado necesario para atender a su alumnado” y que “todas las aulas cumplen con las ratios establecidas, con la inmensa mayoría de ellas con menos alumnos que el máximo marcado en la normativa”.

En el departamento autonómico defiende que, pese a que el colegio tiene menos alumnos matriculados este curso que el anterior, “el centro cuenta este año con más profesorado para atender el mismo número de aulas (6 en Infantil y 12 en Primaria)” y destacan que ahora hay 32 profesores cuando en el 2024/2025 tenía 31,5 (uno de ellos compartido y otro a media jornada)”.

En Educación admiten que “este curso tiene un especialista compartido menos”, pero que a cambio cuenta con un docente completo a mayores, que “el centro puede emplear para el refuerzo de la codocencia donde considere”.

“Cabe destacar, además, que la dotación de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en este centro está muy por encima de lo que le corresponde por matrícula”, explican desde la consellería, que añaden que, por catálogo, le correspondería solo un docente de PT y AL, cuanto en la actualidad cuenta con dos especialistas a tiempo completo en ambas áreas además de un maestro de AL compartido.