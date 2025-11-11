Protesta hoy en el Ría do Burgo por más especialistas

La comunidad escolar del colegio Ría do Burgo celebra hoy una concentración para reclamar más profesores especialistas para el centro. La protesta será a las 8.40 delante del recinto escolar.

La manifestación se convoca para demandar, en concreto, más horas de atención de especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL). El Concello de Culleredo urge a la Xunta a atender «con celeridad» las reclamaciones y sostiene, a pesar de que «un tercio del alumnado requiere de una atención educativa diferenciada», el colegio «inició el curso con una profesora de Pedagogía Terapéutica menos, lo que provoca que ocho escolares con necesidades educativas especiales carezcan de apoyo específico, mientras que otro grupo recibe una atención muy escasa, de una hora a la semana». Ve también escasas las horas de AL.