Protesta hoy en el Ría do Burgo por más especialistas
La comunidad escolar demanda más horas de Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe
La comunidad escolar del colegio Ría do Burgo celebra hoy una concentración para reclamar más profesores especialistas para el centro. La protesta será a las 8.40 delante del recinto escolar.
La manifestación se convoca para demandar, en concreto, más horas de atención de especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL). El Concello de Culleredo urge a la Xunta a atender «con celeridad» las reclamaciones y sostiene, a pesar de que «un tercio del alumnado requiere de una atención educativa diferenciada», el colegio «inició el curso con una profesora de Pedagogía Terapéutica menos, lo que provoca que ocho escolares con necesidades educativas especiales carezcan de apoyo específico, mientras que otro grupo recibe una atención muy escasa, de una hora a la semana». Ve también escasas las horas de AL.
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca
- Arteixo oferta 36 viviendas de obra nueva en la renovada Travesía de Pastoriza
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Hartazgo y resignación en el puerto de Betanzos por las inundaciones: «Esto no va a dejar de pasar»
- Vecinos exigen podar los árboles de O Burgo y el Concello prevé reforestar
- Una tortuga marina de 300 kilos aparece varada en una playa de Arteixo