Toca un premio de 50.000 euros en O Burgo

El sorteo ‘Super 11’ ha dejado un premio de 50.000 euros en O Burgo con un boleto premiado en la categoría 10 de 11 este lunes. El vendedor Francisco Javier Somoza Méndez ha sido el encargado de repartir la suerte desde su punto de venta en el supermercado Gadis situado en la avenida Juan Carlos I.

El sorteo ‘Super11’ se celebra cinco veces cada día, de lunes a domingo, con un importe de jugada mínima de un euro. Consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. Se extraen 20 bolas y el premio de cada jugada depende de la cantidad de números elegidos, el importe en euros jugado y número de aciertos.

El ‘Súper 11’ es uno de los sorteos de la ONCE que se comercializan por más de 20.700 vendedores, establecimientos colaboradores autorizados y en www.juegosonce.es.