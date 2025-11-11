Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta ensalza el trabajo de la firma «ultramoderna» Trison

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó este lunes la empresa Trison, de Sada, dedicada a la digitalización de espacios. La responsable autonómica ensalzó la trayectoria de esta firma «ultramoderna» con tecnología «cien por cien gallega», «absolutamente internacionalizada» y con una cartera media de 5.000 proyectos anuales. Uno de los trabajos más recientes de Trison fue la pantalla vertical en la Torre Entel de Chile.

