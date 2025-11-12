Arteixo organiza la comida de mayores el 21 de diciembre
Arteixo
El Concello de Arteixo ya tiene todo a punto para celebrar su tradicional comida de mayores por Navidad. En esta ocasión, el Ejecutivo local celebrará la comida en el Pazo dos Deportes el 21 de diciembre. El encuentro estará dirigido a personas empadronadas en el Concello de Arteixo, pensionistas, jubiladas, prejubiladas y cónyuges de estos grupos.
El precio de la entrada es de 6 euros por persona. Podrá adquirirse un máximo de diez entradas por persona, y los tiques podrán adquirirse en el centro de mayores A Baiuca (Travesía de Arteixo, 247, bajo), en horario de 9.00 a 13.30 horas. Para retirar las entradas será necesario enseñar el DNI, el justificante de la condición de pensionista, y el libro de familia para los matrimonios.
