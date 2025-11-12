Bergondo acoge la primera edición de la Orientación Nocturna
Bergondo
El Concello de Bergondo acogerá el próximo sábado 22 de noviembre dos eventos organizados conjuntamente con el club Gallaecia Raid, que reunirán a participantes de toda Galicia y del norte de Portugal.
Por la mañana, la VI prueba de la Liga MTBO 2025, una competición de orientación en bicicleta de montaña. La carrera discurrirá por los senderos y pistas del municipio y constará de una única prueba en media distancia. El plazo de inscripción finaliza este domingo 16 de noviembre.
Por la tarde-noche, se celebrará la I Orientación Nocturna de Bergondo, una prueba popular abierta a todos los públicos que nace con el objetivo de acercar esta disciplina al conjunto de la ciudadanía.
