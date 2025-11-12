Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG de Sada critica otra «oportunidad perdida» por no solicitar ayudas para obras

Critica al Ejecutivo por no presentar proyectos a una convocatoria de desarrollo sostenible

RAC

Sada

El BNG de Sada critica la «inacción» del Gobierno de Sadamaioría por no presentarse a la convocatoria de Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL), que subvenciona hasta un 60% de proyectos para un desarrollo urbano sostenible.

La formación nacionalista critica una «nueva oportunidad perdida» para financiar obras que «cambiarían de modo importante la calidad de vida de los ciudadanos de Sada». El BNG apela al escaso grado de desarrollo del plan general aprobado en 2017, «con un nivel de ejecución mínimo», y lamenta que el Ejecutivo municipal no presentase ningún proyecto a esta convocatoria para avanzar en su desarrollo con proyectos «de calado» como la recuperación de As Brañas.

