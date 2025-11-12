‘Cartas da muller ausente’, a escena este domingo en el auditorio de Sada

El auditorio de la Casa da Cultura de Sada acogerá este domingo 16 de noviembre la representación de la obra Cartas da muller ausente, dirigida por Lola Roel e interpretada por Paula Bradán, Loli Fernández Romero e Iago Rego Lage. La entrada es libre hasta completar aforo.

La protagonista de esta obra es una mujer que acude a la consulta de un psiquiatra para tratar un trastorno que sufre desde que se divorció. Como terapia, el doctor le recomienda escribir cartas para expresar sus emociones.