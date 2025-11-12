Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coirós alerta del riesgo de caída de un poste | LOC

El Concello de Coirós reclama a Movistar la estabilización de un poste situado al borde de la Nacional VI, en el lugar de Figueiras. El Ayuntamiento urge medidas ante el riesgo de desplome y advierte de que se trata de una zona con un elevado tránsito de peatones y vehículos.

