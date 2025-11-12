El Consorcio hará una marcha para conmemorar el 25-N
La andaina será el 29 de noviembre y saldrá desde la plaza Irmáns García Naveira
El Consorcio de As Mariñas conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con una marcha el sábado 29 de noviembre, a las 11.00 horas, que saldrá desde la plaza Irmáns García Naveira, en Betanzos.
Bajo el lema Ante a violencia de xénero As Mariñas di NON, el Consorcio de As Mariñas busca concienciar sobre la necesidad de erradicar la violencia machista de la sociedad.
La andaina tendrá un recorrido urbano, circular y de dificultad baja, con un trayecto total de 5 kilómetros. Los interesados podrán inscribirse media hora antes del inicio de la actividad en el punto de partida.
El recorrido terminará sobre las 12.15 horas aproximadamente. Al final será cuando el presidente del Consorcio, José Antonio Santiso dará inicio a la lectura del manifiesto por el 25-N.
