Culleredo recibe a la concejala palestina Hanan Kaoud
Culleredo
El Concello de Culleredo recibió este martes a Hanan Kaoud, concejala de Ramala y experta en género. El acto estuvo enmarcado dentro de la programación por el 25-N, bajo el título Visita ao Norte. A voz resiliente das mulleres palestinas.
La edil palestina relató cómo es la situación actual en Palestina, y las dificultades que viven las mujeres bajo la ocupación. Kaoud también agradeció al Concello poder compartir su experiencia.
El alcalde José Ramón Rioboo agradeció a la concejala palestina «su valentía» y su testimonio «que nos ayuda a comprender mejor la realidad del pueblo palestino».
