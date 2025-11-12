Detenido el responsable de Protección Civil de Culleredo por supuesto maltrato en el ámbito familiar

El responsable de la Agrupación de Protección Civil de Culleredo fue detenido hace unos días por supuesto maltrato en el ámbito familiar, según fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

En relación a estos hechos, el Ayuntamiento de Culleredo ha emitido un comunicado en el que expresa "su total rechazo y condena hacia cualquier forma de violencia machista, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y con la promoción de una sociedad libre de violencia de género".

También afirma que "respetará en todo momento el proceso judicial en curso, así como el principio de presunción de inocencia reconocido por la legislación vigente, evitando cualquier valoración que pudiera interferir en la investigación o afectar a las partes implicadas".

"Tan pronto como se tuvo conocimiento de la detención, el Ayuntamiento inició los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones, en coordinación con las autoridades competentes", remarca.

"Dada la casuística concreta de este caso, donde el presunto agresor y víctima son voluntarios de una agrupación que por ley está vinculada con el Ayuntamiento al colaborar en la prestación de un servicio público de seguridad, los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian las medidas cautelares a aplicar y las vías a seguir en esta situación", apostilla.