El IES Alfonso X O Sabio recibe a los voluntarios de Cambre

Los alumnos del IES Alfonso X O Sabio recibieron este lunes una charla sobre voluntariado de la mano de Voluntariado Cambre, el Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial), En Bici Sin Edad y Protección Civil Cambre. Los representantes de las organizaciones explicaron cómo los estudiantes podían unirse a las entidades, cuál es su labor en el día a día y las diferentes oportunidades de voluntariado disponibles dentro de su localidad.