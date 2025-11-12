A Laracha prepara cuatro concursos para estas Navidades

El Concello de A Laracha prepara una amplia programación para estas Navidades con cuatro concursos dirigidos a todos los grupos de edad. Entre ellos regresará el certamen de postales para el alumnado de infantil y de primaria de los colegios Otero Pedrayo, el Alfredo Brañas de Paiosaco y el colegio de Caión.

Los premios se dividirán en cuatro categorías (material didáctico, educativo, juegos y libros). Los trabajos serán presentados en la Casa da Cultura de A Laracha por los propios centros, y la valoración se hará el 18 de diciembre en la biblioteca.

El certamen de villancicos María Angeriz Tuset se celebrará el sábado 20 de diciembre a partir de las 18.00 horas en la Casa da Cultura y va dirigido a las asociaciones culturales. Las cuantías de los premios de las cuatro categorías están dotados de 400, 300, 250 y 200 euros, además de la aportación de 200 euros que cada grupo tiene garantizada por el hecho de participar.

En el concurso de escaparates se repartirán 1.800 euros en premios entre los cinco participantes mejor valorados por el jurado (500, 400, 300, 200 y 100 euros) y los tres que obtengan más reacciones positivas en la página de Facebook del Ayuntamiento (150, 100 y 50 euros). Y ese mismo sistema se empleará para decidir los premiados en el concurso de fachadas, balcones y jardines particulares.