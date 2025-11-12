Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejoras en la seguridad en el túnel de San Paio

Alternativa dos Veciños de Bergondo insta a la Diputación a cumplir su compromiso de estudiar medidas para garantizar la seguridad peatonal en el cruce de San Paio. La formación recuerda que su presidente, Valentín González Formoso, se comprometió a analizar la viabilidad de regular el uso con un semáforo.

