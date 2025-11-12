Oleiros iluminará rotondas y espacios públicos por Navidad

El Concello de Oleiros, con el fin de festejar la Navidad, iluminará rotondas y distintos espacios públicos del municipio, además de organizar una programación de actividades lúdicas para las familias. El Concello asegura que «la importancia que tienen todas las localidades, la dispersión poblacional y la variada morfología de las calles, plazas, núcleos, urbanizaciones y entornos», hace económicamente «desmedido» iluminar calles al completo. También habrá actividades navideñas, como pista de hielo o atracciones de Navidad, talleres temáticos, conciertos, juegos, o la Cabalgata de Reyes. Contribuirán al ambiente festivo las distintas entidades vecinales, que realizarán actividades y acometerán la iluminación de distintos espacios y elementos públicos. La navidad arrancará en Oleiros el día 28 de noviembre con la apertura de la pista de hielo.