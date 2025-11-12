El Concello de Oleiros ofertará suelo para construir 34 viviendas protegidas más

El Concello de Oleiros sacará a la venta suelo para construir otras 34 viviendas protegidas en el municipio. El alcalde, Ángel García Seoane, avanzó en declaraciones a Cadena Ser que el Ayuntamiento ofertará terrenos a cooperativas en el entorno en Santa María de Oleiros, cerca de la Praza da Rabadeira, y en Mera.

En el caso de Oleiros, el Concello pondrá en venta dos parcelas, una para levantar seis viviendas y otra para 13, 19 en total. En Mera, se pondrá en venta un único terreno con capacidad para construir 15, detalló el regidor.

García Seoane recordó que ya hay tres cooperativas constituidas en Oleiros, en concreto, en Perillo, Xaz y Mera. En la de Perillo, donde se prevén 19 pisos, ya comenzaron las obras y la nueva urbanización de Bosques de Xaz, donde se construirán 92 pisos, ya dispone de licencia. Luces de Mera, el complejo de 19 pisos planeado en el norte del municipio todavía está pendiente de recibir la licencia. «Ya no queda ninguna vivienda disponible en las tres cooperativas», informó Seoane, que avanzó también que el Icaria la próxima oferta de suelo para 30 pisos en Icaria, en este caso de promoción privada. «Nosotros sí hacemos política de vivienda», presumió el regidor.