El sorteo del ‘Super 11’ deja 50.000 euros en O Burgo

RAC

Culleredo

Un vecino de Culleredo ha sido el afortunado que ha recibido los 50.000 euros de premio en el sorteo Super 11 de la ONCE, con un boleto premiado en la categoría 10 de 11.

Francisco Javier Somoza Méndez fue el vendedor que ha podido otorgar este premio.

