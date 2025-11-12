Trasladada una persona tras una salida de vía en Aranga

Una persona ha sido trasladada en ambulancia al Chuac tras una salida de vía en Aranga. El accidente sucedió poco antes de las 14 horas en la parroquia de Ceás.

Según indica el 112 Galicia, se trata de un accidente ocurrido en una vía secundaria.

Al lugar del siniestro acudieron Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos del Parque Comarcal de Betanzos.