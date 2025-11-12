Los tres partidos de Miño unen fuerzas para reclamar a la Xunta un instituto

Los tres partidos con representación en el Concello de Miño, PSOE, PP y BNG, ofrecieron una comparecencia conjunta este martes para reclamar una actuación que consideran vital para garantizar una «oferta educativa pública suficiente, de calidad y adaptada a la realidad demográfica» del municipio: la construcción de un instituto

Los números avalan su demanda, defienden en una declaración institucional que aprobarán en el próximo pleno y que ha sido consensuada con la Asociación de Nais e Pais (ANPA). Y es que Miño es el municipio de la comarca betanceira que ha registrado un mayor crecimiento poblacional en los últimos años, destacan. Hasta un 13% en el último lustro. «Este aumento se traduce en una mayor demanda de plazas escolares, con 952 niños y adolescentes en el segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, y 195 menores de tres años que se incorporarán pronto», detallan en la moción conjunta.

En la actualidad, Miño solo cuenta con un centro educativo, el CPI Castro Baxoi, que escolariza a más de 570 alumnos. PSOE, PP y BNG advierten de que este colegio, que integra las etapas de Infantil, Primaria y ESO, «lleva años siendo considerado oficialmente un centro especialmente tensionado debido a la alta densidad de matrícula y la insuficiencia de espacios y recursos para atender adecuadamente la demanda».

Esta «sobrecarga», advierten, obligó en los últimos años a prescindir de distintos espacios del colegio, como aulas de servicios múltiples, salas o almacenes para reconvertirlos en aulas y obligó al centro a prescindir de laboratorios, biblioteca y zonas de apoyo.

«Es evidente que la situación actual no es transitoria ni coyuntural, sino estructural y a medio-largo plazo», inciden los tres partidos, que argumentan que la construcción de un nuevo instituto de Educación Secundaria permitirá descongestionar el Castro Baxoi y liberar hasta 12 aulas y otros espacios, además de «garantizar la continuidad educativa en el propio municipio y aliviar la presión sobre los institutos de Pontedeume y Betanzos». Piden además que el IES ofrezca ciclos de FP adaptados a las necesidades de la comarca.

Los tres partidos escenificaron su unidad con una rueda de prensa a la que asistieron el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo; la portavoz del PP, Fátima Blanco Permuy, y el portavoz del BNG, Alberte G. Nicolás