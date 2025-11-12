Los vecinos de Suevos cortan la carretera en protesta por el incremento de tráfico pesado: "Estamos hartos"

Decenas de vecinos de Suevos cortaron esta mañana el tráfico en señal de protesta por el aumento del paso de camiones por la carretera de la parroquia arteixana. Denuncian que los tráileres circulan a gran velocidad por una vía estrecha y sin aceras, y aseguran que el problema se ha agravado con el intenso tránsito de trabajadores hacia el puerto exterior.

«Estamos hartos, no podemos seguir así», afirma Roberto Calvelo, miembro de la asociación vecinal de Suevos, que advierte de que «cualquier día va a pasar algo y después nos lamentaremos», en alusión a la peligrosidad que supone el incremento del tráfico pesado.

Los residentes, que formaron una cola de siete camiones y tres hormigoneras por su corte, sostienen que están «cansados y preocupados» por el paso constante de camiones debido a las obras en la carretera de Suevos a O Portiño (DP-3002), que, tras más de tres años cerrada, continúa en obras.

"Esto es insufrible, pasan de día y de noche"

«Esto es insufrible, pasan de día y de noche», denuncia Olga Naya, vicepresidenta del colectivo vecinal, que alerta del riesgo que implica este tránsito por una vía sin aceras. «La Diputación no nos ha dado ninguna solución y los vecinos no podemos seguir así», lamenta.

Los vecinos reclaman que el tráfico pesado se desvíe por otra ruta, ya que aseguran que existen alternativas «más seguras». «El problema es que la alternativa supone pagar peaje, por eso optan por atravesar el centro del núcleo», explica Roberto Calvelo, quien insiste en que los vecinos de Suevos llevan «muchos años abandonados» y urge a las administraciones a ofrecer «soluciones ya».