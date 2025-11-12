La Xunta autoriza la instalación de una planta fotovoltaica de una cooperativa de Arteixo

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático acaba de conceder autorización a la Cooperativa Enerxética Cidadá de Arteixo, impulsada por Ekiluz, una empresa participada por Repsol y Krean, para construir una planta fotovoltaica de 1,41 megavatios en la parroquia de Larín.

El proyecto prevé una inversión de 1,55 millones de euros y la instalación de un total de 3.000 módulos fotovoltaicos en una parcela de 21.000 metros cuadrados.

El sistema incluirá además un centro de transformación prefabricado de 1.600 kilovatios y una línea subterránea de evacuación hasta la red de media tensión, cumpliendo con las normativas técnicas y eléctricas vigentes, según el informe emitido con la Xunta.

Más de 400 familias agrupadas para reducir la factura

La Cooperativa Enerxética Cidadá de Arteixo se presentó en 2021 como un proyecto de participación ciudadana promovido por Ekiluz, con el respaldo del Concello de Arteixo.

Entonces explicaron que su objetivo era agrupar entre 400 y 500 familias para producir energía solar local y reducir la factura eléctrica de sus socios.

Los vecinos cooperativistas financiarán la construcción de la planta con sus aportaciones, mientras que Ekiluz se encargará de la gestión técnica y la comercialización de la energía. Los ingresos por la venta de electricidad se destinarán a recuperar la inversión inicial y abaratar el coste del suministro para los miembros de la cooperativa.

Con la autorización autonómica ya publicada, la cooperativa podrá iniciar las obras de la planta de Larín una vez obtenga las licencias municipales correspondientes.

La autorización establece un plazo máximo de 24 meses desde su notificación para solicitar la autorización de explotación, una vez terminadas las obras de instalación y presentada la certificación oficial de fin de la actuación.

Suelo rústico de protección agropecuaria

La parcela en la que se instalará la planta fotovoltaica está clasificada como suelo rústico de protección agropecuaria, donde el uso energético es «admisible», según los informes urbanísticos del Concello de Arteixo.

El proyecto de la comercializadora Ekiluz salió a exposición pública casi dos años después de que el Ayuntamiento de Arteixo aprobase en pleno participar en esta iniciativa como socio colaborador.

La iniciativa, que salió a exposición pública en el mes de septiembre de 2024, se convierte en uno de los primeros proyectos de autoconsumo colectivo y energía ciudadana de la comarca en recibir autorización para su ejecución.