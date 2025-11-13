Betanzos celebra una mesa local por el 25-N

El Concello de Betanzos celebró este miércoles una mesa local de coordinación frente a la violencia de género por el 25-N en la que hizo un análisis de la situación de los casos de violencia de género, con la colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil. En estos momentos, Betanzos tiene 46 casos activos, lo que representa el 1,64% del total de la provincia, por lo que la alcaldesa, María Barral, aseguró que el Concello «seguirá reforzando las políticas de apoyo a las mujeres».