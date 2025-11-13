Cambre contrata el suministro eléctrico tras cuatro años
El Concello adjudica el suministro de materiales para obras, desde material asfáltico hasta ladrillos
El Concello de Cambre ha adjudicado el contrato para el suministro de energía eléctrica a todos los edificios e instalaciones viarias de su competencia. La empresa que se ha hecho con el contrato es Endesa Energía, por 345.439 euros (impuestos incluidos). El Ayuntamiento incide en que este suministro estaba sin contrato desde finales de 2020.
La principal ventaja del nuevo contrato, señala, es «el importante ahorro económico que representa para el Ayuntamiento». Destaca la rebaja del importe de adjudicación con respecto al presupuesto de licitación, que era de 799.972 euros (impuestos incluidos).
El Concello apunta que también ha adjudicado el contrato de suministro de materiales necesarios para el funcionamiento de la brigada municipal por dos años. Este contrato se adjudica por dos años y se divide en lotes. El primero, de suministro de aglomerado asfáltico, quedó desierto; el segundo, de otro tipo de aglomerado, se contrata por 6.737 euros; el tercero, de hormigón, también quedó desierto; el cuarto, de materiales como cementos, baldosas o ladrillos, se adjudica por 32.596 euros; el quinto, de prefabricados de hormigón, por 20.051 euros; y el sexto, de tapas y canaletas de agua, por 22.395 euros.
