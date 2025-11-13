Clara González, adiestradora de Arteixo: «En la adolescencia, los perros sienten tanto que a veces olvidan lo aprendido»

¿Qué caracteriza la etapa adolescente en los perros?

Es un momento en el que no nos hacen mucho caso y parece que han olvidado todo lo que habían aprendido anteriormente. Es la etapa en la que ponen más a prueba sus límites. Durante la adolescencia, los perros tienen las emociones a flor de piel y sienten todo muy intensamente. Si se enfadan, se enfadan mucho; y si están felices, están muy felices. Esto provoca cierta desesperación en muchos tutores que no saben cómo manejarlos ni cómo lograr que se calmen.

¿Cuánto suele durar esta etapa?

Depende mucho de la raza, pero, en general, suele extenderse desde los 8 hasta los 18 meses.

¿Cuáles son los cambios más notables en su comportamiento?

El más evidente es que comienzan los destrozos. Muchos se sorprenden porque de cachorros estaban bien y, de repente, empiezan a romper cosas. Esto generalmente ocurre porque están frustrados y no saben gestionar bien el estrés. También suelen dejar de obedecer cuando antes lo hacían siempre. Es muy comparable a la adolescencia humana. En la charla explicaremos que se trata de un comportamiento influido por la genética, el sistema nervioso y el ambiente.

¿Qué pasa en su cerebro?

Es como los amores de juventud en verano: los perros sienten mucho en un periodo de tiempo muy corto, y eso provoca que pierdan momentáneamente las dinámicas que tenían aprendidas y empiecen a ser más rebeldes.

¿Qué debería hacer su tutor en estos casos?

Lo que no deberíamos hacer es reñirles más, porque eso solo provocaría que se rompiera el vínculo con nuestro perro. Generalmente cargamos contra ellos e incluso llegamos a sentir cierto rechazo, cuando lo que debemos hacer es intentar entenderlos, como si fuesen nuestro hijo de 17 años.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos con ellos?

Activarlos mucho y después pedirles calma de golpe, reñirles por esas actitudes. Además, solemos pasar poco tiempo con ellos porque los vemos como perros adultos, y no es así. Si nosotros estamos en casa teletrabajando y el perro está por ahí, eso no es tiempo de calidad. Muchos se sienten frustrados porque no tienen momentos de calidad con sus tutores.

¿Cómo se les puede ayudar?

Hay que trabajar sobre los estímulos que les provocan una reacción, como puede ser un ladrido, huir o tirar de la correa. Un ejemplo sería que, cuando vamos al parque, es mejor dejarlo con la correa un tiempo y, cuando se calme, soltarlo para que juegue. De esta manera, le enseñamos que puede jugar, pero debe estar tranquilo para hacerlo. También existen juguetes interactivos que ayudan mucho a nivel cognitivo para relajarse.

¿Atienden muchos casos como estos en la asociación?

Desde luego. Y cuando los tutores ven que sus perros se les están yendo de las manos, lo mejor es acudir a un profesional. Si se gestiona mal esta etapa, cuando sea adulto aprenderá de forma incorrecta. En el adiestramiento y la educación canina, la llamada más frecuente es la de dueños con perros que tienen entre uno y dos años, y eso no es casualidad.