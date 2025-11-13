Culleredo pondrá ritmo a la Navidad de The Style Outlets
Culleredo
El Conservatorio de Música del Concello de Culleredo será el protagonista del encendido de las luces de Navidad de The Style Outlets, que se celebrará este viernes, 14 de noviembre, a partir de las 18.00 horas. El evento marcará el inicio de la temporada navideña en la zona, con un ambiente lleno de magia y espíritu festivo.
La orquesta y el coro de grado profesional del Conservatorio ofrecerán un concierto especial que llenará de música y emoción la jornada. «Esta será una oportunidad única de descubrir el talento del alumnado del conservatorio y vivir uno de los primeros eventos navideños del año», señala el Concello.
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca
- Arteixo oferta 36 viviendas de obra nueva en la renovada Travesía de Pastoriza
- Hartazgo y resignación en el puerto de Betanzos por las inundaciones: «Esto no va a dejar de pasar»
- Vecinos exigen podar los árboles de O Burgo y el Concello prevé reforestar
- El estado de conservación del patrimonio litoral de Sada, del «aceptable» al «muy deficiente»