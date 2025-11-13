Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Culleredo pondrá ritmo a la Navidad de The Style Outlets

RAC

Culleredo

El Conservatorio de Música del Concello de Culleredo será el protagonista del encendido de las luces de Navidad de The Style Outlets, que se celebrará este viernes, 14 de noviembre, a partir de las 18.00 horas. El evento marcará el inicio de la temporada navideña en la zona, con un ambiente lleno de magia y espíritu festivo.

La orquesta y el coro de grado profesional del Conservatorio ofrecerán un concierto especial que llenará de música y emoción la jornada. «Esta será una oportunidad única de descubrir el talento del alumnado del conservatorio y vivir uno de los primeros eventos navideños del año», señala el Concello.

