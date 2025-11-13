Detenido el responsable de Protección Civil de Culleredo

El responsable de la Agrupación de Protección Civil de Culleredo fue detenido hace unos días por supuesto maltrato en el ámbito familiar, según fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

En relación a estos hechos, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que expresa «su total rechazo y condena hacia cualquier forma de violencia machista, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y con la promoción de una sociedad libre de violencia de género».

También afirma que «respetará en todo momento el proceso judicial en curso, así como el principio de presunción de inocencia reconocido por la legislación vigente, evitando cualquier valoración que pudiera interferir en la investigación o afectar a las partes implicadas».

«Tan pronto como se tuvo conocimiento de la detención, el Ayuntamiento de Culleredo inició los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones, en coordinación con las autoridades competentes», remarca, y dice que estudian medidas cautelares.