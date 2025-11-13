Solo la hostelería presenta ofertas para los puestos del mercado de Betanzos

El Concello de Betanzos ha recibido cinco ofertas para cubrir los doce puestos del remozado mercado de abastos. Según ha podido saber este diario, todos los aspirantes son hosteleros, cuatro de ellos de Betanzos.

De momento, el Ayuntamiento brigantino desconoce cuántos puestos podrían cubrirse a través de esta convocatoria pública, dado que uno de los candidatos presentó ofertas para cinco puestos pero con un único proyecto, por lo que la mesa de contratación no sabrá hasta la apertura del sobre C si incluyó cinco puestos por orden de preferencia y con la intención de cubrir únicamente uno o si pretende aglutinar varios.

Ninguno de los aspirantes presentó oferta para cubrir los puestos tradicionales de alimentación (los de carnicería, pescadería, frutería, panadería y productos de proximidad). El pliego incluía siete puestos de hostelería, dos de ellos dedicados a cafetería y los restantes a gastronomía nacional e internacional.

Es el segundo concurso que abre el Concello de Betanzos para adjudicar los puestos de este mercado de abastos, rehabilitado con fondos del Next Generation y que el Gobierno local aspira a convertir en el «motor dinamizador» del casco histórico. El Gobierno local optó inicialmente porque todos los puntos de venta fuesen gestionados por la misma empresa concesionaria, que asumiría además la gestión de las zonas comunes, los servicios de limpieza y vigilancia y las actividades culturales y musicales. El pliego fija un período de concesión de diez años, con posibilidad de dos de prórroga.

Tras quedar desierto el concurso, el Concello reformuló los pliegos para permitir que los puestos pudiesen ser administrados por separado con la condición de que las futuras concesionarias constituyesen una asociación para llevar a cabo los servicios anteriores, así como para acordar un sistema de pagos, pedidos y presentar una vajilla y vestimenta común para todos los puestos. El Ejecutivo municipal prorrogó hasta en dos ocasiones el plazo para presentar ofertas, que finalizó el 7 de noviembre.

La mesa de contratación estudiará ahora las proposiciones para resolver el concurso. El Ejecutivo municipal podría optar por abrir un nuevo proceso para intentar adjudicar los puestos de venta tradicional.