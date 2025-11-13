Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miño renueva la pasarela de la Alameda

Miño acaba de terminar los trabajos de reparación de la pasarela de la playa de la Alameda. La intervención consistió en la sustitución de 150 tablas, 30 pilotes y otros tantos durmientes. La actuación tiene por finalidad garantizar la seguridad para los viandantes.

