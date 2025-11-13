Multa de 2.100 euros a un furtivo que capturó 227 kilos de erizo en O Pedrido
El juzgado inhabilita al acusado para mariscar durante tres años
El Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña condena al pago de una multa de 2.100 euros a un hombre que fue interceptado con 227 kilos de erizos extraídos en la playa de O Pedrido, Bergondo, sin contar con autorización para su explotación. El juez lo considera autor de un delito de marisqueo ilegal, por el que también lo inhabilita para mariscar durante tres años.
El juez indica que el acusado, junto con otra persona no identificada, «colaboró activamente en la extracción de erizos de mar, contraviniendo las más elementales normas reguladoras de la actividad». El fallo detalla que el 26 de abril de 2023. El acusado fue interceptado por agentes de la Guardia Civil con los 227 kilos de erizos. La mercancía hubiera podido alcanzar en el mercado un precio de 2.560 euros, según señala el juez en el fallo. El magistrado subraya en la sentencia que el acusado carecía de cualquier permiso que le habilitara para la explotación a pie de erizos.
La actividad llevada a cabo por el condenado, según consta en la sentencia, «supone esquilmar los recursos marisqueros y repercute en la estabilidad, el mantenimiento y la correcta gestión del recurso, contraviniendo la Ley 11/2008 de 3 de diciembre de Galicia y el Decreto 153/2019 de 21 de noviembre por el que se regula el régimen de conservación y explotación de los recursos marisqueros y de algas».
La sentencia no es firme, pues es recurrible ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
