En proyecto un almacén de restos informáticos

La empresa Ridel Noroeste proyecta ubicar una instalación de almacenamiento y valorización de residuos informáticos en una nave en una nave industrial de su propiedad en el polígono de A Marisqueira. La promotora descarta que la actividad vaya a tener impactos importantes y defiende que, si se adoptan las medidas protectoras y correctoras propuestas, el proyecto resultará ambientalmente viable, como recoge en el documento ambiental para la evaluación de impacto ambiental simplificada.

La empresa, según recoge en las conclusiones del texto, descarta que la actividad vaya a tener afección sobre cauces fluviales o humedales, vegetación o animales. También asegura que «no supondrá ningún efecto directo» sobre los valores ambientales clave de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

La nueva actividad proyectada incluiría labores de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, además de su valorización. Pantallas de ordenador, impresoras, pequeños aparatos o cartuchos de tinta y tóner se encuentran entre los materiales con los que trabajaría la instalación.