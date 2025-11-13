Sada niega que declinase solicitar una ayuda

El Gobierno local de Sada, de Sadamaioría, se defendió ayer de las críticas del BNG, que le afeó su «inacción» por no solicitar una subvención para obras dentro de la convocatoria de Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local. El Ejecutivo replica que no podía presentarse a esta convocatoria porque estaba dirigida a municipios de más de 20.000 habitantes y que el resto debían hacerlo a través de entidades supramunicipales.