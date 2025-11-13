Sada niega que declinase solicitar una ayuda
El Gobierno local de Sada, de Sadamaioría, se defendió ayer de las críticas del BNG, que le afeó su «inacción» por no solicitar una subvención para obras dentro de la convocatoria de Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local. El Ejecutivo replica que no podía presentarse a esta convocatoria porque estaba dirigida a municipios de más de 20.000 habitantes y que el resto debían hacerlo a través de entidades supramunicipales.
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca
- Arteixo oferta 36 viviendas de obra nueva en la renovada Travesía de Pastoriza
- Hartazgo y resignación en el puerto de Betanzos por las inundaciones: «Esto no va a dejar de pasar»
- Vecinos exigen podar los árboles de O Burgo y el Concello prevé reforestar
- El estado de conservación del patrimonio litoral de Sada, del «aceptable» al «muy deficiente»