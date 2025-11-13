Los socialistas de Oleiros denuncian un nuevo «pelotazo» urbanístico en Perillo y anuncian que volverán a llevar el problema de la vivienda al siguiente Pleno.

El PSOE afirma que el grupo de Alternativa dos Veciños muestra «cero empatía» con las dificultades de acceso a la vivienda mientras que el alcalde «no duda» en «amenazar» al Ministerio de Transporte para que el promotor responsable de esta nueva urbanización «pegue un pelotazo urbanístico de 41 millones». Los socialistas argumentan que estos inmuebles saldrán al mercado por hasta 600.000 euros y que el Estado tan solo exige «cumplir condiciones para construir 80 viviendas».

El Concello de Oleiros denunció la semana pasada que Carreteras estaba retrasando la promoción cerca de la rotonda de Sol y Mar por no permitir crear un acceso para la carretera N-6. El alcalde criticó que esta situación había provocado que se incrementaran los costes de construcción para los promotores.

Sin embargo, el PSOE señala que «lo que no quiere García Seoane es que no compartan acceso con los vecinos ya existentes porque le restaría ‘exclusividad’» a la urbanización. Añaden que esta además será «inaccesible» para la mayoría de jóvenes del municipio, que se ven obligados a mudarse por culpa de las «políticas especulativas» del Ejecutivo local.

Los socialistas oleirenses denunciaron también que hasta 1.700 familias tuvieron que renuncias a las viviendas protegidas ofertadas en Perillo, Xaz y Mera.