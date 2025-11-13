UPSA critica la «falta de previsión» de Portela
Unidos por Sada achaca a la «falta de previsión» de Sadamaioría la orden judicial de depositar 4,6 millones para afrontar posibles indemnizaciones por el derribo de dos edificios. La formación critica que el Ejecutivo ignorase sus peticiones de asignar fondos en las cuentas para este depósito y que porfiase en una vía para intentar legalizar los inmuebles rechazada por Secretaría.
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca
- Arteixo oferta 36 viviendas de obra nueva en la renovada Travesía de Pastoriza
- Hartazgo y resignación en el puerto de Betanzos por las inundaciones: «Esto no va a dejar de pasar»
- Vecinos exigen podar los árboles de O Burgo y el Concello prevé reforestar
- El estado de conservación del patrimonio litoral de Sada, del «aceptable» al «muy deficiente»