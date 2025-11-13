UPSA critica la «falta de previsión» de Portela

Unidos por Sada achaca a la «falta de previsión» de Sadamaioría la orden judicial de depositar 4,6 millones para afrontar posibles indemnizaciones por el derribo de dos edificios. La formación critica que el Ejecutivo ignorase sus peticiones de asignar fondos en las cuentas para este depósito y que porfiase en una vía para intentar legalizar los inmuebles rechazada por Secretaría.