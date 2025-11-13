La Xunta defiende la dotación de profesores en Perillo
El representante autonómico explicó en el Parlamento la situación del CEIP Valle Inclán
El director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, defendió este miércoles en el Parlamento gallego la dotación de profesorado en el CEIP Ramón María del Valle Inclán, en Perillo, centro de las protestas de padres oleirenses por falta de especialistas.
El representante de la consellería de Educación señaló que el centro cuenta con todo el profesorado y recursos necesarios para atender a su alumnado. También insistió en que todas las aulas están por debajo de las ratios máximas fijadas por ley a nivel estatal.
Álvarez señaló que el colegio cuenta con dos especialistas en Pedagogía Terapéutica y otros dos en Audición y Lenguaje, cuanto le corresponderían menos en cuanto a matrícula. La Xunta destaca que exista por tanto una desatención al alumnado y asegura que tiene «todos los recursos y el personal adecuado para asegurar una atención educativa de calidad».
