Aurora Marco llevó su nuevo libro a Miño

La profesora, ensayista e historiadora Aurora Marco presentó en Miño su último libro, María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo. La obra recupera la figura y el legado de la maestra miñense María Vázquez Suárez, una pionera de la docencia y de la política gallega, víctima de la represión franquista. Además de la autora, el acto también contó con la participación de la concejala de Cultura y Educación, Catalina Morado; la historiadora Pilar Cagiao, y el editor de Alvarellos Editora, Henrique Alvarellos.